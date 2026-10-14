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Manfredonia sul Tetto d’Italia: Trionfo Storico nella Danza Contemporanea per la Scuola “My Dance” al Rumore BIM Festival

Manfredonia si conferma una fucina di straordinari talenti artistici. Durante le finalissime nazionali del Rumore BIM Festival, il prestigioso contest multidisciplinare dedicato all’indimenticabile Raffaella Carrà, due giovani talenti della scuola di arti sceniche My Dance di Manfredonia hanno conquistato il gradino più alto del podio, aggiudicandosi un meritatissimo primo posto.

I protagonisti di questa straordinaria impresa sono Angelica Ognissanti e Mariano Colonna, che hanno letteralmente incantato la giuria tecnica con un’emozionante esibizione nella disciplina di danza contemporanea, distinguendosi per la loro tecnica eccellente, la fluidità dei movimenti e una forte espressività interpretativa.

A coronare questo eccezionale successo di squadra è arrivato anche un clamoroso traguardo internazionale: Mariano Colonnaha infatti impressionato i giurati al punto da ricevere una borsa di studio integrale per New York, un pass diretto per volare a formarsi in una delle capitali mondiali della danza.

Il Rumore BIM Festival rappresenta uno dei più importanti trampolini di lancio a livello nazionale, capace di selezionare ogni anno migliaia di concorrenti in tutta Italia nei settori della danza, del canto e della recitazione. Portare l’oro a Manfredonia in un contesto così competitivo dimostra lo straordinario livello artistico e didattico raggiunto dalla scuola My Dance, da anni punto di riferimento fondamentale per l’insegnamento e lo sviluppo dei giovani ballerini sul territorio.

Le coreografia di danza contemporanea sono state ideata dallacoreografa sipontina Rita Vaccarella, direttrice artistica della scuola d’arti sceniche My Dance di Manfredonia.

I risultati eccezionali di Angelica Ognissanti e Mariano Matteo Colonna non rappresentano solo una straordinaria vittoria personale, ma un immenso motivo di orgoglio per l’intera comunità di Manfredonia, che vede i suoi ragazzi brillare e spiccare il volo verso i palcoscenici più prestigiosi del mondo.