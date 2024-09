Un ex calciatore del Manfredonia è il nuovo CT di Malta

Davide Mazzotta è il nuovo Commissario Tecnico ad interim della nazionale di calcio di Malta.

Classe 1970, Mazzotta è nato a Lecce.

In Puglia ha giocato proprio nel Lecce, oltre che a Matino, Maglie, Casarano, Bisceglie, Tricase, Martina, Manfredonia e la chiusura a Varese nel 2005.

Poi il Bari, da collaboratore tecnico nel 2014/15. L’esperienza successiva è al Lecce, dove ha allenato l’under 17 per una stagione nel 2016/17. Ex compagno nella Primavera giallorossa di Antonio Conte, questi l’ha voluto al Chelsea come match analyst.

Con lui a Malta anche il salentino d’adozione Ernesto Chevanton.