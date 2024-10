Un, due, tre… derby! Serie A, la presentazione della seconda giornata. Manfredonia contro i campioni d’Italia

Una giornata, la seconda di regular season di Serie A, spalmata su tre giorni, quattro a fare i precisini visto che Vitulano Drugstore Manfredonia-Meta Catania si disputerà il 30 ottobre (alle 15) a causa della partecipazione dei campioni d’Italia al Main Round di Champions League, peraltro in casa. Tant’è.

IL TERZETTO – È la giornata dei derby, ben tre. Due tra squadre che hanno vinto la prima: sia Ecocity Genzano-Fortitudo Pomezia (con il grande amarcord di Ciccio Angelini), sia il posticipo domenicale (ore 21) tra Feldi Eboli e Napoli, verranno trasmesse su Sky Sport. Ma in Campania c’è anche Sporting Sala Consilina-Sandro Abate dove il secondo comun denominatore è la parola riscatto: riscatto vuole Cipolla, idem per Basile.

LE ALTRE – L84, Roma 1927 e Vinumitaly Petrarca cercano il bis in trasferta: torinesi al PalaMegabox di Pesaro contro quell’Italservice che ha spaventato (e non poco) i capitolini di D’Orto. Che dovranno evitare la trappola di Cosenza: Pirossigeno in partita per tre quarti gara col Napoli, prima di sottostare alle leggi di Borruto e Caruso. Patavini a Benevento nel “derby” (tanto per restare in tema) tra matricole: Giampaolo cerca continuità, Centonze riparte dal gran figurine fatto a Leini, prima di inchinarsi soltanto a Vinicius Rocha. Came Treviso e Active Network alla ricerca del primo squillo.

IN TV – Tutte le gare della seconda giornata in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione, ad eccezione di Ecocity Genzano-Fortitudo Pomezia e Feldi Eboli-Napoli, su Sky Sport. Questo week end le partite sull’emittente satellitare saranno tre visto che sabato alle 20.30 c’è anche Catania-Kauno Zalgiris, match valido per la terza e ultima giornata del gruppo 8 del Main Round di Champions, in concomitanza con il derby del PalaCesaroni.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI