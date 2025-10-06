[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UN ANTICO LAVATOIO EMERGE DALL’OBLIO

Di Aldo Caroleo, 2014

Un importante reperto, con tutta probabilità un antico lavatoio, si trova a pochi metri dal semaforo posto all’incrocio per Siponto.

Semicoperto da una folta vegetazione e con piante spontanee al suo interno, è costituito da due vasche a tre settori. La più grande probabilmente riceveva l’acqua che poi passava nelle vasche più piccole attraverso delle canalette ricavate nella roccia.

Con tutta probabilità, prima di essere trasformato in lavatoio , (in epoca medievale) al suo interno ospitava delle tombe adiacenti scavate nella pietra e risalenti al periodo paleocristiano .

In seguito, la roccia di divisione di due tombe è stata abbassata e su di essa è stata ricavata una piccola canaletta per il passaggio dell’acqua.

Per ottenere la vasca più grande di raccolta dell’acqua, è stato eliminato il diaframma di due tombe.

Che si possa trattare di un lavatoio, vi è la superficie esterna abbastanza liscia ed ampia, il che fa supporre ad un piano di appoggio per il lavaggio dei panni.

Non si può neanche escludere che abbia avuto una funzione , oltre che di lavatoio , anche di abbeveratoio

Interessante è la sensibilità al riutilizzo , ma è da apprezzare anche il lavoro che le maestranze di allora hanno svolto per realizzare questo ingiustamente dimenticato elemento di grande utilità pubblica , che si trova in una zona di sicuro impatto archeologico ma che è sempre più utilizzata come discarica e che, al contrario deve essere tutelata e mantenuta almeno pulita.

Questo semplice ma importante reperto, presente nella zona adiacente all’area dell’Antica Siponto, ci deve fare riflettere sull’immenso patrimonio storico archeologico che l’Antica Siponto ancora custodisce e che non attende altro se non di essere riportato alla luce.

