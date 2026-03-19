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“UN ANNO DI SPORT” A MONTE SANT’ANGELO, PRESENTATO IL CALENDARIO ANNUALE DEGLI APPUNTAMENTI SPORTIVI

È stato presentato martedì 17 marzo, nella Biblioteca e in diretta streaming sui canali social del Comune (per rivedere la diretta https://www.youtube.com/watch?v=dhQIG8P7rxE), il calendario degli appuntamenti sportivi del 2026: eventi, associazioni e comunità protagonisti di un anno all’insegna dello sport.

“Un anno di sport non è solo un calendario di eventi, ma la fotografia di una città viva, capace di mettere al centro i valori più autentici dello sport: partecipazione, rispetto, inclusione, impegno e spirito di comunità”, dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo. “Dietro questo programma c’è il lavoro quotidiano di associazioni, volontari, famiglie, educatori e dirigenti sportivi che contribuiscono a rendere Monte Sant’Angelo una comunità più coesa e attenta ai giovani. A tutti loro va il nostro grazie”.

“Con questo calendario diamo continuità a un percorso che abbiamo costruito insieme al mondo sportivo cittadino”, afferma l’assessore allo sport Giovanni Vergura. “Il nostro obiettivo è valorizzare tutte le discipline, sostenere le associazioni e offrire occasioni di partecipazione lungo tutto l’anno. Un anno di sport è il risultato di un metodo di lavoro condiviso e della volontà di riconoscere allo sport un ruolo centrale nella vita della nostra comunità”.

Il calendario completo degli appuntamenti sportivi del 2026:

8 marzo: 4ª edizione “Donne in campo”

19 marzo: 3ª edizione “Papà in campo con i figli”

25-26 aprile: Gara individuale Thunder Slot Classic

24 maggio: Gara individuale Campionato Italiano Hyper Car Slot.it

30-31 maggio: 5ª edizione Rally Costa del Gargano

Maggio/Giugno: “Ritmica d’incanto” – Fiori, farfalle e fate in punta di note

3 giugno – 17 luglio: 6ª edizione Summer Camp

5-7 giugno: Festa finale del calcio giovanile di Capitanata 2026

7 giugno: Gara di Orienteering Sprint 5

Giugno, luglio e agosto: Campus estivo di ginnastica ritmica

16 giugno – 31 luglio: 6ª edizione Summer Streetball

28 giugno: Karate Insieme

24 luglio: 8ª edizione Notte da Leoni

1 agosto: 14ª edizione “Corrimonte – Memorial Vito Prezioso”

7 agosto: 2ª edizione Arte e Music

12-13 agosto: 4ª edizione Sport for Joy

22 agosto: 2ª edizione Full Gas Night 2026

29-30 agosto: 6° Slalom Città di Monte Sant’Angelo

6 settembre: 9ª Marathon del Gargano

Ottobre: 4ª edizione Camminata in Rosa

Dicembre: Natale Solidale

Dicembre: 5ª edizione Mamme in campo con i figli

27 dicembre: Corsa del Ringraziamento

Per saperne di più: https://www.montesantangelo.it/…/un-anno-di-sport-a…