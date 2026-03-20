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Un 2026 di continui successi per i pizzaioli viestani Alessio Caizzi e Angelo Biscotti

Cronaca di un successo ad alta lievitazione.

Sebbene siamo ancora a metà marzo si può dire che il 2026 sia davvero iniziato col botto per il duo viestano composto da Alessio Caizzi e Angelo Biscotti che con la loro pizza e con tutte le loro specialità culinarie stanno ottenendo premi su premi in giro per l’Italia.

Un fiore all’occhiello per l’enogastronomia viestana e garganica che da tempo si distingue e si conferma per l’ottimo studio e lavoro dietro al banco del ‘Tirovino Food and Wine’ nel cuore di Piazza del Fosso nel centro storico di Vieste.

Quattro mani per due cuori sapienti, sempre pronti a impastare qualità e professionalità, dopo aver partecipato alla quinta edizione del prestigioso “Trofeo Pizza Garganica” ad Apricena, salendo sul podio per ben due volte, rispettivamente al secondo posto nella categoria “Calici e Spicchi” e al terzo posto nella categoria “Pizza e Olio”, sono dunque protagonisti a Febbraio nella prestigiosa cornice del Festival di Sanremo, rappresentando egregiamente insieme all’ Associazione Pizzaioli Garganici il territorio di Vieste e del Gargano attraverso sua maestà la paposcia, simbolo della nostra tradizione e identità gastronomica.

Dopo aver conquistato la ‘Città dei Fiori’ la coppia d’assi Angelo e Alessio sono stati protagonisti prima presso la ‘Winelist Italia on Tour’ un progetto ‘Milano Wine Week’ in data 3 Marzo al Paestum Wine Fest presso l’Hotel Ariston di Paestum per scoprire insieme la selezione d’eccellenza della sala italiana e successivamente allo Splash Hospitality Expo in programma dall’ 8 all’ 11 marzo a Bari presso la Fiera del Levante con il tema 2026 ‘Radici Pugliesi’ e l’arrivo in finale portando la propria pizza al padellino.

Ultimo ma solo finora il riconoscimento recentemente ottenuto lo scorso 17 marzo presso il ristorante “La Capannina” a Terracina e conferito dalla guida stellata ‘ Peperoncino Rosso’ come Eccellenza Italiana 2026.

“È un traguardo che rappresenta il mio lavoro, la mia passione e la mia dedizione, condiviso con il mio collaboratore pizzaiolo nonché amico e compagno d’avventura e di crescita Angelo Biscotti” afferma Alessio Caizzi – “continuerò, insieme al mio team, a raccontare con orgoglio e autenticità il nostro meraviglioso territorio, Vieste e il Gargano, portandolo sempre più lontano verso nuovi orizzonti e nuovi traguardi.

Matteo Simone



