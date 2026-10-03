Sport Manfredonia
Ultimo test per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia
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Ultimo test sul parquet prima dell’esordio ufficiale in campionato per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia.
Sabato 3 ottobre, alle ore 18.00, i ragazzi di Coach Carano saranno impegnati al Paladisfida “Mario Borgia” di Barletta, dove affronteranno in amichevole la Nuova Cestistica Barletta.
Un appuntamento utile per chiudere il percorso di preparazione, mettere a punto gli ultimi dettagli e arrivare pronti all’inizio della nuova stagione.
Per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia sarà dunque l’ultima occasione per testare condizione, meccanismi di squadra e nuove soluzioni prima di fare sul serio.
Utimo test!
Poi sarà campionato!