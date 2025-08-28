[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ultimo caldo africano? In Puglia temperature fino a 37 gradi

Il caldo africano torna ad alzare la voce: nelle prossime ore, quanto meno su una parte d’Italia, le temperature raggiungeranno di nuovo picchi roventi, addirittura fino a 39/40°C.

Questa è l’anticipazione de IlMeteo.it

A salire sul gradino più alto del podio come l’area più calda sarà Palermo, dove ci attendiamo punte di 40°C. Salirà fino a 39°C anche Nuoro. Ma attenzione anche all’interno dell’Abruzzo, con Chieti che toccherà punte prossime ai 38°C.

Non saranno da meno regioni come Puglia, Basilicata e Calabria, dove i termometri oscilleranno tra i 35 e i 37°C.

Su queste zone il caldo si farà nuovamente sentire anche la notte, con valori di stampo tropicale che difficilmente potranno scendere sotto la soglia dei 24/25°C.