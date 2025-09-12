Meteo

Ultima fiammata calda, poi svolta autunnale dal 23 settembre?

L’anticiclone subtropicale, secondo MeteoLive, è pronto a dominare la scena meteorologica italiana nella seconda decade di settembre.

Il cuore pulsante dell’anticiclone interesserà soprattutto il Centro-Sud e le isole maggiori, dove si potranno raggiungere valori termici prossimi ai 32°C nelle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia.

Tra le città più calde c’è, ovviamente, Foggia.

Ma se le tendenze attuali verranno confermate, l’Italia potrebbe vivere una transizione graduale verso l’autunno, dal 23-24 settembre in poi con un primo assaggio di instabilità atmosferica e temperature in calo, soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, poi, nei giorni successivi, toccherà anche al Meridione.

