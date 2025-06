[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UISP PUGLIA: IL PROGETTO TRANSPORT “SBARCA” NELL’ENTE REGIONALE

Sport, mobilità, inclusione sociale, imprenditoria sportiva: confronto con l’Assessora Ciliento

Mercoledì 28 maggio si è tenuto presso la Regione Puglia un importante incontro istituzionale con l’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Debora Ciliento, i funzionari dell’Assessorato e la neo-dirigente del Servizio “Sport per tutti”, dott.ssa D. Cinquepalmi. L’incontro si è svolto nell’ambito del progetto TRANSPORT, promosso da UISP e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per UISP erano presenti il presidente regionale Antonio Adamo e il coordinatore regionale del progetto Fabio Mariani.

Il focus dell’incontro è stato un cambio di paradigma sul concetto di sport, in linea con le più recenti indicazioni europee. L’obiettivo è promuovere una “Transizione Sportiva”, ovvero un approccio che riconosca allo sport un ruolo più ampio e strategico rispetto alla visione tradizionale, spesso limitata dal mainstream.

Durante il confronto si è discusso delle opportunità offerte dallo sport in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030, evidenziando come esso rappresenti una leva trasversale per le politiche ambientali, sociali ed economiche. Particolare attenzione è stata dedicata alla futura programmazione dei fondi FESR e alle connessioni tra sport, energia sostenibile, mondo del lavoro, impresa ed economia circolare.

Un approccio innovativo che intende rispondere, in chiave moderna ed europea, alla domanda: “Cos’è lo sport?” e come esso possa contribuire in modo concreto a orientare le politiche pubbliche e il sistema imprenditoriale.

Tra i temi trattati anche i PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile), il PiUST (Piano Urbano per la Transizione Sportiva) la programmazione urbanistica, la valorizzazione degli spazi verdi e la riqualificazione degli ambienti urbani.

L’incontro si è concluso con la presentazione del Contest di idee innovative e progetti d’impresa nel mondo dello sport, rivolto ai giovani, attivo dal 20 maggio su tutto il territorio nazionale.

Il Living Lab con l’Assessorato della Regione Puglia è uno degli step che hanno caratterizzato il percorso del progetto Tran-Sport, svolto tra Uisp Regionale Puglia APS e Uisp Foggia-Manfredonia APS.

Il percorso progettuale è stato anche caratterizzato dalle interlocuzioni con altri stakeholders. Nel corso del Living Lab Territoriale tenutosi a Foggia, coordinatore Antonietta D’Anzeris, sono emerse diverse sollecitazioni da parte degli attori presenti, tra i quali la Prof. Cristiana Simonetti, Università di Foggia, Mario Cagiano, consigliere comunale di Foggia, Leo Riccardo di ETA Manfredonia, azienda operante nel settore energetico, Nicola Saracino dell’associazione di volontariato Aquilone.

I prossimi step riguarderanno principalmente il PIUST, un secondo incontro territoriale e regionale di conclusione del percorso, nonché l’avvio delle attività sportive inerenti il progetto e destinate a bambini e Over 65.

Link per il Contest UISP sulla impresa sportiva:

https://www.uisp.it/progetti/pagina/transport-contest-per-idee-innovative-e-progetti-dimpresa)

Link al Progetto TranSport UISP:

https://www.uisp.it/progetti/pagina/transport-ita