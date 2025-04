[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UISP: AL VIA L’EDIZIONE 2025 DELLO STORICO TORNEO DI CALCIO OVER 35

Il Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia è lieto di annunciare il lancio della edizione 2025 del Torneo Over 35 Foggia-Manfredonia, che si svolgerà a partire dal giugno prossimo. Il torneo si presenta con una novità significativa: le partite si disputeranno presso il rinnovato Stadio Comunale “Saverio De Martino” di Zapponeta, recentemente riqualificato con un manto in erba sintetica e nuove strutture, rendendolo un impianto all’avanguardia per eventi sportivi di rilievo.

Il Torneo Over 35 è da sempre un punto di riferimento per il calcio amatoriale nella provincia di Foggia, promuovendo valori come sportività, inclusione e aggregazione sociale. L’evento è aperto a squadre, circoli sportivi, associazioni e club provenienti da tutta la provincia e oltre, offrendo un’opportunità unica per vivere l’emozione del calcio in un contesto amichevole e competitivo.

Il torneo consisterà in una serie di incontri a girone unico o a più gironi a seconda del numero delle squadre aderenti.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comitato UISP Foggia-Manfredonia ai seguenti recapiti:

Matteo Spagnuolo – 338.4389640; Orazio Falcone – 380.7646581;

via e-mail: foggiamanfredonia@uisp.it;

di persona presso la sede Uisp di Via Maddalena 99 a Manfredonia.

Unitevi a noi per celebrare insieme la passione per il calcio e lo spirito di comunità che da sempre caratterizzano il Torneo Over 35.