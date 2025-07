[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ugo Galli: “Segnalo, per il nostro Comune, la possibilità di ottenere fino a 5 milioni di euro di finanziamento. Ecco come”

Il 22 luglio si sono aperti i termini per le richieste di contributo, da parte dei *Comuni*, per le *annualità 2026-2027-2028*, per interventi riferiti a *opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio*.

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite massimo di:

– *1.000.000 di euro* per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;

– *2.500.000 di euro* per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

– *5.000.000 di euro* per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti destinati a opere pubbliche in materia di:

– *messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;*

– *messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;*

– *messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.*

La scadenza è il *15 settembre*. Di seguito il link dal quale è possibile reperire maggiori informazioni.

https://dait.interno.gov.it/…/comunicato-del-21-luglio…

Si tratta di un avviso del Ministero degli Interni *molto importante* poiché vengono messi a disposizione dei comuni *1,265 miliardi di euro* utili a rispondere alle numerose richieste ricevute e afferenti al *dissesto idrogeologico*, *sicurezza di strade, ponti e viadotti*, *edifici pubblici*