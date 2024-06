Ugo Galli incontra i pescatori di Manfredonia: “Il vostro lavoro è fondamentale”

Le storie, le sfide e le speranze dei pescatori di Manfredonia sono state al centro dell’incontro tenutosi stamane.



“Sono qui per voi, per ascoltarvi e per lavorare insieme a voi. La pesca non è solo un mestiere, è una tradizione, una passione che unisce generazioni. Il vostro lavoro è fondamentale per l’economia e la cultura della nostra città.”

In un abbraccio simbolico con i pescatori, Galli ha rafforzato il suo impegno per una Manfredonia più giusta e solidale, dove ogni voce conta e ogni sforzo viene riconosciuto.

Con Ugo Galli, Manfredonia guarda al futuro con speranza e determinazione.