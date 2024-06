Ugo Galli: “Il nostro impegno per Manfredonia continua”

Cari amici e sostenitori,

cara Manfredonia

voglio esprimere la mia più sincera gratitudine, in favore di ciascuno di voi per il supporto e la fiducia dimostrati nel corso di questa campagna elettorale. Anche se il risultato non è stato quello auspicato, il vostro impegno, la dedizione e l’entusiasmo si sono rivelati per me una fonte inesauribile di forza ed ispirazione.

Abbiamo condiviso un percorso rilevante, fondato su idee, proposte e un forte desiderio di migliorare la nostra amata Manfredonia.

Non dobbiamo pertanto dimenticare i traguardi raggiunti e le relazione instaurate.

Il nostro lavoro non finisce qui. Continuerò a lottare per i valori e i progetti che abbiamo sostenuto insieme, dichiarando a tal fine la mia assoluta disponibilità. Manfredonia ha ancora bisogno di persone come voi, impegnate e pronte a fare la differenza.

Grazie di cuore per tutto. Continuiamo a guardare al futuro con speranza e determinazione.

Con gratitudine,

Ugo Galli