Ugo Galli: “Diritti garantiti per tutti”

Diritti Garantiti per Tutti

Abbiamo dedicato nel nostro programma, un capitolo denominato “Diritti Garantiti”. Crediamo che le persone con disabilità debbano vivere in condizioni assolutamente normali. Vogliamo trasformare la figura del garante dei diritti delle persone con disabilità, già prevista nello statuto, in una realtà effettiva.

Impegno Concreto

Ho ricevuto un messaggio da un genitore che deve recarsi in un’altra città per garantire le cure al proprio figlio. Questa situazione incide sull’equilibrio familiare e rende tutto più difficile. Vogliamo cambiare questo, rendendo Manfredonia una città inclusiva per tutti.

#gallisindaco2024 – Io non ho voltato le spalle alla città, unisciti a noi per una Manfredonia inclusiva e accessibile, eliminando ogni forma di diversità e problema per le persone con disabilità.