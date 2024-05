Ufficiale Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme: prima uscita di coppia

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono al centro di un gossip già da molte settimane. Nessuno dei due aveva smentito né confermato che ci fosse del tenero. Ma ecco arrivare un colpo di scena rivelata dalle pagine del settimanale Chi. Il ballerino di Ballando con le stelle e l’ex moglie di Paolo Bonolis sono stati paparazzi sorridenti e felici in più occasioni. La coppia è stata pizzicata mentre uscita da casa di lui per recarsi a cena con degli amici o mentre facevano delle passeggiate per le strade di Roma. Di recente, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati paparazzati alla mostra Iconize di Stefano Mezzaroma in compagnia di Matilde, di 6 anni, la figlia più piccola di lui. Tutti e tre poi si sono recati nell’appartamento del ballerino mano nella mano.

Ema Stokholma non avrebbe preso bene la storia tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Nel frattempo, i fan si sono chiesti cosa ha pensato Ema Stokholma alla scoperta che Angelo Madonia ha iniziato una storia con Sonia Bruganelli. Secondo Alberto Dandolo, la speaker radiofonica non avrebbe preso a cuor leggero la notizia visto che sarebbe sempre innamoratissima del ballerino conosciuto a Ballando con le stelle. In queste ultime ore, Chi avrebbe aggiunto dettagli sulla nuova love story. Il settimanale ha svelato che Angelo sarebbe innamoratissimo delle sue due bambine, tanto da voler procedere con i piedi di piombo. Per questo motivo, parlare di relazione sarebbe prematuro. Tuttavia, i due non riuscirebbero a resistere alla passione tanto da camminare mano nella mano, sfiorarsi, abbracciarsi e scattarsi qualche selfie di coppia.