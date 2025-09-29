Meteo
Tutti i dettagli dell’ondata di vero autunno in arrivo
Secondo MeteoLive, entro mercoledì 1° ottobre una massa d’aria fredda di estrazione artica continentale si metterà in moto dai Balcani verso l’Italia, determinando un nuovo sensibile e generale calo delle temperature, che questa volta si accanirà soprattutto al centro e al sud, con un picco all’alba di venerdì 3 ottobre.
Arriverà anche la pioggia: i fenomeni si andranno localizzando sul meridione, coinvolgendo a tratti anche il medio Adriatico, presentandosi sottoforma di rovesci, la neve cadrà a tratti sulle cime appenniniche del meridione e sin verso i 1200m sull’Appennino centrale.