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Tutti gli eventi del fine settimana del Festival “Gargano Vivo”

Un altro fine settimana ricco di eventi e appuntamenti nel Parco Nazionale del Gargano con il Festival “Gargano Vivo”. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre Apricena , San Nicandro Garganico, Rignano Garganico e Serracapriola saranno i luoghi interessati da iniziative dedicate al Cammino della Terra. Si inizia venerdì 2 ottobre a San Nicandro Garganico con una tavola rotonda dal titolo



“I cammini della terra: transumanza e turismo delle radici”, con gli interventi del sindaco Matteo Vocale, del commissario straordinario del Parco, Raffaele Di Mauro, del parlamentare Giandiego Gatta, dell’esperto di tratturi e transumanze, Michele Pesante, e dell’autore del libro “Pastorizia e transumanza, Nino Marinacci. L’incontro si terrà in Piazza IV Novembre alle ore 18 e si concluderà con la degustazione di prodotti caseari.



Sabato 3 ottobre il festival si sposta ad Apricena dove con inizio alle 9,30 è prevista la visita guidata alle cave del comprensorio marmifero. A seguire degustazione di vini (prenotazione su eventbrite). Sempre sabato 3 ottobre alle 20,30, a Serracapriola, nel centro storico, andrà in scena “La notte della transumanza” tavolata con prodotti della pastorizia, musica e tradizioni. Infine, domenica 4 ottobre con inizio alle 10



“La giornata del pastore” visita guidata a Masseria Paglicci di Peppino Bramante nella piana di Rignano Garganico. Alle 11.30 , sempre a Masseria Paglicci, il Laboratorio pratico di arte casearia podolica.