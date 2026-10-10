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Turris-Manfredonia, Giampà: “Il nostro obiettivo è il primo posto”

“Loro vengono da 5 risultati utili consecutivi” ricorda il tecnico della Turris Giampà “Di cui tre vittorie nelle ultime tre. Ma noi ci alleniamo per raggiungere il primo posto che è il nostro obiettivo”.

Non si nasconde, a differenza di tanti altri colleghi il tecnico corallino, che nello scorso campionato ha affrontato il Manfredonia alla guida del Nola: “La nostra rosa è costruita per vincere e sognare”.

“Cercheremo di fare bottino pieno domani, anche se le squadre di Ciaramella sono sempre organizzate. Loro hanno obiettivi diversi dai nostri, noi siamo consapevoli di dare il massimo e di puntare alla vittoria del campionato”.