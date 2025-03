[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TUCSON ANGEL MANFREDONIA VINCE ANCHE L’ULTIMA GARA DI REGULAR SEASON

Vittoria contro il Cus Bari nell’ultimo turno di campionato, nona vittoria consecutiva e decima vittoria su undici incontri nel girone di ritorno. Questo è il ruolino di marcia della Tucson Angel che conclude la regular season al secondo posto a soli due punti dalla capolista Corato.

Coach Carbone si presenta nel capoluogo con soli 9 giocatori a referto, tra cui Totaro febbricitante (solo 9 minuti per lui in campo) e Alvisi tenuto precauzionalmente in panchina a causa di un trauma contusivo rimediato nei giorni precedenti.

Partita quasi sempre in controllo con Mafrolla sugli scudi, 20 punti e 10 rimbalzi il suo bottino personale, e Chiappinelli sempre più leader del gruppo con 14 punti e tante letture da giocatore navigato.

Inizia sabato 22 marzo il girone playoff al quale accederanno le prime sei classificate del campionato appena concluso che si porteranno i punti acquisiti negli scontri diretti.

Grazie alle maggiori vittorie ottenute, la Tucson Angel parte davanti a tutti con 14 punti, segue Corato a 12, Duma Bari e Apricena 10, Trani 8, Barletta 6.

Cinque partite da disputare al termine delle quali le prime due classificate accederanno alla finalissima valida per il salto di categoria in serie C.

Parziali: 13-19, 32-41, 41-57, 52-77

TABELLINI

TUCSON MANFREDONIA

Alvisi n.e. Totaro A. 10, Manfredi, Ba 8, Vuovolo 6, Grasso 7, Ciociola F. 12, Mafrolla 20, Chiappinelli 14. All.re Carbone

CUS BARI

Balakhadze, Vernich 2, Ravelli 2, Carnicella N. 8, Carnicella M. 2, Bellantuono 3, De Astis D. 13, Grieco 6, Lorusso 6, Baldassarre 2, De Astis A. 5, Lopane 3. All.re Casorelli

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA 🔥🔥