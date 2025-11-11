[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia, la consegna delle maglie ufficiali a Martina e Mario

Un momento che scalda il cuore!

Come ogni stagione, anche quest’anno abbiamo vissuto una delle tradizioni più belle: la consegna delle maglie ufficiali ai nostri due primi tifosi, Martina e Mario!

Domenica scorsa, insieme alle loro famiglie, erano come sempre sugli spalti — con il sorriso, l’entusiasmo e quella passione che ci accompagna in ogni partita.

Per noi sono molto più che tifosi: sono parte della famiglia Angel, quella che non smette mai di credere, di sognare e di sostenere i nostri colori!

Grazie, Martina e Mario, per ricordarci ogni volta cosa significa amare questo maglia.