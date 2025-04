[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia in trasferta a Trani

TRASFERTA A TRANI PER LA DR1

Per la terza gara della fase ad orologio playoff la TUCSON ANGEL MANFREDONIA gioca a Trani. La gara si disputerà al PalaAssi alle 19:30 del 5 aprile.

Gara insidiosa per i ragazzi di coach Carbone, l’Avis è squadra importante e ben assortita in ogni reparto.

Appuntamento

PALA ASSI di Trani

05 aprile 2025

19:30

AVIS TRANI

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA