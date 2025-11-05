Sport Manfredonia

Tucson Angel Manfredonia, esordio vincente per l’under 17 e 14

Redazione5 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia, esordio vincente per l’under 17 e 14

⬜️UNDER 17 – UNDER 14 – ESORDIO VINCENTE AL PALADANTE! 🟦

🏀UNDER 17🏀

Buona partenza per i ragazzi della Tucson Angel, che nella prima di campionato superano il BK San Giovanni Rotondo con il risultato di 82-64! 🔥

Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra ha alzato l’intensità difensiva e trovato ritmo in attacco, costruendo un vantaggio solido e gestendolo fino alla fine💪

🏀UNDER 14🏀

Buona anche la partenza dei più piccoli. Superata al Paladante la SUNSHINE VIESTE con il punteggio di 63-27. Gara sempre in controllo per i ragazzi di coach Alessandro Ciociola💥

Complimenti ad entrambi i gruppi per l’impegno e l’energia mostrata in campo! 💙🤍

Visita il sito www.giuseppeangel.it

Redazione5 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©