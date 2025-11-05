[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia, esordio vincente per l’under 17 e 14

UNDER 17 – UNDER 14 – ESORDIO VINCENTE AL PALADANTE!

UNDER 17

Buona partenza per i ragazzi della Tucson Angel, che nella prima di campionato superano il BK San Giovanni Rotondo con il risultato di 82-64!

Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra ha alzato l’intensità difensiva e trovato ritmo in attacco, costruendo un vantaggio solido e gestendolo fino alla fine

UNDER 14

Buona anche la partenza dei più piccoli. Superata al Paladante la SUNSHINE VIESTE con il punteggio di 63-27. Gara sempre in controllo per i ragazzi di coach Alessandro Ciociola

Complimenti ad entrambi i gruppi per l’impegno e l’energia mostrata in campo!

