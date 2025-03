[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TUCSON ANGEL MANFREDONIA CORSARA A BARI CONTRO LA CAPOLISTA DUMA

Settima vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Fabio Carbone che espugnano il difficile campo del Duma Bari e raggiungono il secondo posto in classifica.



Assenze pesanti da ambo le parti con Binetti e Marino ai box per i baresi, Mafrolla e Ciociola Alessandro per i sipontini.

Quintetti in campo con Loprieno, Ivona, Cuomo, Bernardi e Abbrescia per i padroni di casa, ospiti con Manfredi, Carmone, Alvisi, Vuovolo e Totaro.



Subito Totaro in evidenza, dominatore nel pitturato e autore di una grande partita con 20 punti e 17 rimbalzi. Risponde Abbrescia per i biancorossi che riprende più volte i tentativi di fuga della Tucson Angel in una gara che vede gli ospiti sempre in vantaggio ma con un margine mai superiore alla doppia cifra.

Ad inizio quarto periodo, con una difesa aggressiva e attacchi ben organizzati, l’Angel piazza l’allungo vincente e porta a casa l’incontro. Decisive le alte percentuali dalla lunetta con Ibra Ba e Ciociola Federico glaciali nei momenti clou dell’incontro.



Mancano due partite al termine della regular season. Questa vittoria sicuramente sarà un’ottima iniezione di fiducia in vista dei playoff.

Parziali: 14-17, 30-36, 51-56, 68-82

TABELLINI

DUMA BARI

Ivona 2, Loprieno 9, Scavo 4, Brunetti 3, Cuomo 13, Sicolo, Panebianco 4, Bernardi 12, Abbrescia 21, Santeramo. All.re Esposito

TUCSON MANFREDONIA

Alvisi 4, Totaro A. 20, Manfredi 9, Carmone 3, Ba 14, Vuovolo 7, Grasso 6, Ciociola F. 11, Chiappinelli 8. All.re Carbone

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA