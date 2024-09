Trovare l’amore tra gli scaffali del supermercato: spopola il trend social dell’ananas nel carrello

Trovare l’amore al supermercato: spopola il trend social dell’ananas capovolto nel carrello.

L’amore non si compra, ma si può trovare al supermercato. E’ molto più romantico incontrare l’anima gemella al reparto dei surgelati tra una confezione di piselli e una scatola di gelato all’amarena o mentre si sceglie l’ammorbidente per il bucato che su un’app di incontri. Il trend spopola in Spagna, dove sempre più persone si dirigono al Mercadona tra le 19:00 e le 20:00 per trovare l’amore.

Il carrello dell’amore

Basta seguire delle regole basilari: mettere l’ananas capovolto nel carrello se sei alla ricerca di una frequentazione, un pacco di caramelle se desideri un’avventura passeggera, un vasetto di marmellata se cerchi l’anima gemella e si tenta il match, facendo urtare i due carrelli. Inoltre, per ogni età c’è uno specifico reparto: se hai più di 40 anni, farai ricerca tra gli scaffali del vino, se ne hai 25-40 proverai ad adescare la tua donna o il tuo uomo ideale nel reparto pescheria, per i più giovani c’è il reparto surgelati. In Italia non è una novità. All’Esselunga di Viale Papiniano, è in voga dal 2016 questa pratica, che sul nuovo social ha preso il nome di “Ligar en Mercadona” ovvero “Rimorchiare al Mercadona”.