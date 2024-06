Trovare la combinazione volo+pullman e raggiungere il Gargano diventa più semplice: nasce un motore di ricerca voli+pullman dalla collaborazione costruttiva di Mondo Gino Lisa con Cotrap

Trovare la combinazione volo+pullman e raggiungere il Gargano diventa più semplice: nasce un motore di ricerca voli+pullman dalla collaborazione costruttiva di Mondo Gino Lisa con Metaurobus (Cotrap)

Foggia, 18 Giugno 2024 – Grazie alla proficua collaborazione tra Mondo Gino Lisa e Metaurobus (Cotrap), viaggiare verso il Gargano o viceversa diventa ancora più facile e accessibile. Oltre alla rimodulazione degli orari dei pullman diretti con le principali località del Gargano in coincidenza con i voli in arrivo e partenza dall’Aeroporto Gino Lisa di Foggia, Mondo Gino Lisa è lieta di presentare sul proprio sito internet www.mondoginolisa.it/aeroporto un innovativo motore di ricerca voli+pullman.

Questo strumento permette a chiunque di pianificare il proprio viaggio in modo semplice e veloce, trovando la combinazione volo+pullman più adatta alle proprie esigenze. Che si tratti di raggiungere il Gargano (Manfredonia, Mattinata, Vieste, Peschici, Vico del Gargano – San Menaio e Rodi Garganico) da uno degli aeroporti collegati di Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo o Torino, o viceversa, il motore di ricerca visualizza automaticamente la migliore soluzione di viaggio.

Un viaggio senza stress, con tutte le informazioni a portata di mano

Il motore di ricerca voli+pullman di Mondo Gino Lisa offre agli utenti una serie di vantaggi:

Visualizzazione della combinazione di viaggio più vantaggiosa, considerando orari, coincidenze e durata del tragitto.

Informazioni complete sugli orari dei pullman, con indicazione dell’esatta posizione delle fermate di partenza e di arrivo, anche tramite Google Maps.

Pulsanti di acquisto diretto per il volo e la corsa del pullman selezionati, per una prenotazione semplice e immediata.

Versione in lingua inglese disponibile, per agevolare anche i turisti stranieri.

Un impegno per il territorio e per un turismo sempre più accessibile

“Siamo entusiasti di presentare questo nuovo strumento, nato dalla proficua collaborazione con Metaurobus (Cotrap)”, dichiara Sergio Venturino, Presidente di Mondo Gino Lisa. “Il nostro obiettivo è quello di offrire ai viaggiatori un’esperienza di viaggio serena e senza stress, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per raggiungere facilmente le splendide località del Gargano. Riteniamo che questo motore di ricerca sia un valore aggiunto per il territorio, contribuendo al suo sviluppo e alla sua crescita”.

“Il lavoro svolto con Mondo Gino Lisa è un esempio di collaborazione costruttiva che porta un valore aggiunto allo sviluppo del territorio. Metaurobus (Cotrap) è sempre stata in prima linea in tal senso ed è stata felice di cogliere quest’opportunità che si è creata. Il motore di ricerca realizzato semplifica molto l’accesso ai servizi integrati della Provincia di Foggia, potendo trovare in un unico punto tutte le informazioni utili per un viaggio sereno tra aereo e i nostri pullman”, commenta Antonio Metauro, presidente di Metaurobus..

“Sono particolarmente felice del lavoro svolto con Metaurobus (Cotrap) nella ricalibrazione degli orari dei pullman con quello dei voli e nell’aver realizzato questo motore di ricerca in cui il viaggiatore trova tutto ciò di cui ha bisogno. Questo è solo un esempio concreto di quanto realizza la nostra associazione. Rimaniamo disponibili a realizzare altrettanto con tutte le società di autolinee che collegano Foggia con l’Area Vasta, per creare nell’Aeroporto di Foggia il secondo hub di intermobilità integrata ed arricchire il motore di ricerca volo+pullman con altre destinazioni”, commenta Andrea Casto, vice presidente di Mondo Gino Lisa.

Il motore di ricerca è disponibile sul sito www.mondoginolisa.it/aeroporto, un contenitore completo di tutte le informazioni per volare al meglio e con semplicità da e per l’Aeroporto di Foggia.