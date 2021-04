Troiano: “Negozi di vicinato preziosi anche per il ruolo sociale”

La parlamentare pugliese Francesca Troiano ha presentato un’integrazione alla Risoluzione Benamati ed altri, sul commercio, indicando l’importanza del supporto e della valorizzazione dei piccoli esercizi commerciali non soltanto in area urbana ma anche insediati nei centri minori delle aree montane ed interne, su tutto il territorio nazionale.

“Un patrimonio autentico che merita politiche innovative e soprattutto una “visione” prospettica, a breve, medio e lungo termine. – afferma la deputata – Occorrono misure economiche molto forti da comprendere da subito nel RecoveyPlan, in materia di sanità territoriale, rete veloce e fibra, ruralità intelligente, turismo lento. In questo anno di pandemia i piccoli negozi hanno garantito servizi fondamentali proprio nel momento più duro del lockdown. I residenti nei piccoli comuni hanno trovato nei piccoli esercizi, oltre al contatto umano, così importante dal punto di vista psicologico, ogni tipo di prodotto, dagli alimentari ai beni di prima necessità. Hanno giocato un ruolo straordinario con la consegna a domicilio per le famiglie più fragili ed in particolare per gli anziani. Senza i negozi di prossimità, molte comunità non avrebbero potuto andare avanti nei momenti più duri dell’emergenza pandemica. Ho così proposto di impegnare il Governo affinché si faccia parte attiva nel promuovere all’interno della Conferenza Stato Regioni, un’azione normativa puntuale per la salvaguardia dei piccoli centri delle aree interne e montane, in particolare nella valorizzazione delle realtà commerciali di prossimità come fondamentali riferimenti di comunità. Nell’integrazione chiedo inoltre – conclude Francesca Troiano – di promuovere attraverso strumenti di tutela fiscale ed economica, che possano essere già inseriti nel Recovery Plan, le piccole attività non soltanto a carattere commerciale ma anche artigianale e di piccola impresa, proprio nell’ottica di valorizzazione della montagna, assieme a tutte le azioni necessarie alla tutela della salute dei cittadini e della protezione della natalità, in tutte le azioni che si renderanno necessarie”.