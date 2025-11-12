[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Trent’anni di scelte coraggiose con la Fondazione Buon Samaritano

Ieri a Foggia, presso il Teatro Giordano, abbiamo festeggiato i trent’anni della Fondazione, alla presenza di Matteo Piantedosi, Ministro dell’ Intermo

Dall’usura, una piaga che riguarda anche nostri concittadini, é possibile uscire.

Trent’anni dalla parte giusta. É lo slogan coniato che ha introdotto tante storie di rinascita , storie di cittadini a cui é stata ridata fiducia, accompagnati in un percorso fi rinascita.

Dal 1995, migliaia di persone nella provincia di Foggia hanno ritrovato la loro dignità e la loro serenità. Famiglie che credevano di aver perso tutto hanno ricominciato. Tante famiglie schiacciate dai debiti sono tornate a respirare.

L’ evento é stato preceduto da un incontrro in Prefettura con il Cominitato di Ordine Pubblica e sicurezza, dove la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, a nome di tutti i sindaci della provincia, ha esposto il forte bisogno di sicurezza e maggiore presenza dello Stato.

Ho, poi, avuto modo di parlare con il Ministro della nostra città, delle difficoltà, della situazione di Borgomezzanone, del PNRR.

Ancora una volta abbiamo ribadito che quelle risorse sono importanti per avviare, davvero, un percorso di superamento degli insediamenti informali, per ridare dignità alle persone e al nostro territorio.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia