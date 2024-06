Trend di Digital Marketing: il video al centro della comunicazione del brand

Gli anni che stiamo vivendo saranno ricordati nella storia come l’era del web, dei social e delle intelligenze artificiali. Il digital marketing, di conseguenza, assorbe tutte le novità e le riporta nei mercati, dove la pubblicità sta assumendo forme sempre nuove e inaspettate.

Al giorno d’oggi la concorrenza, anche per le piccole aziende, si gioca su piani sempre più ampi e globalizzati: questo significa che per acquisire clienti o destare l’attenzione degli utenti, occorre innanzitutto inquadrare quali sono davvero interessati a spendere. È in questa logica che si concentra la produzione, sempre più curata e mirata, di contenuti finalizzati alla vendita, sia per il web che per i canali tradizionali.

Tra i tanti, il video resta uno dei formati più immediati e redditizi. Si tratta di un settore che non conosce limiti di espansione e che permette alle aziende di comunicare con chiarezza e decisione messaggi di qualsiasi genere. Per farlo in modo davvero efficace, tuttavia, ci vuole sempre l’intervento degli esperti, come quelli di un’agenzia realizzazione video aziendali Milano, città da sempre al centro di questo tipo di evoluzione di marketing.

Connettersi con le persone

Il potere del video risiede nella sua capacità di coinvolgere e attrarre gli utenti in modo immediato ed emozionale. I video permettono di raccontare storie, trasmettere emozioni e creare una connessione rapidissima con il pubblico.

Questa forma di comunicazione è particolarmente efficace sui social media, dove la velocità di fruizione dei contenuti richiede proprio messaggi chiari e coinvolgenti. Le piattaforme in cui è possibile caricare video sono diventate veri e propri canali televisivi personalizzati, su cui ogni brand può costruire il proprio palinsesto e raggiungere direttamente il proprio target di riferimento.

Grazie ai dati raccolti dalle interazioni online, inoltre, è possibile creare contenuti video mirati, cioè che rispondano esattamente alle esigenze e ai desideri degli utenti. Questa personalizzazione consente di incrementare l’efficacia del messaggio e la fedeltà del cliente, che si sente compreso e valorizzato dal brand.

C’è qualità e qualità

La qualità della produzione video riguarda sia il contenuto che le caratteristiche di montaggio. Si, è vero che tutti possono girare video virali con lo smartphone ma, nel caso della promozione online, l’obiettivo a cui mirare è tutt’altro. Andare virali può aiutare, ma solo nel breve periodo.

Non si tratta più solo di creare contenuti visivamente accattivanti, ma di produrre video adatti a un pubblico esigente, capace di riconoscere nell’immediato la qualità dal prodotto comunicativo scadente o poco interessante. Il discriminante, quindi, è l’approccio alla produzione, cioè l’uso di tecniche, strategie e strumenti professionali.

Pubblicare un bel video sui social o sul proprio sito web può certamente portare risultati inaspettati ma non è sull’incertezza che si fonda una strategia di marketing. A differenza della viralità, la qualità di un contenuto pubblicato si valuta dalla sua capacità di attrarre potenziali clienti nel tempo.

Una strategia di distribuzione ben pianificata, infatti, garantisce che il video raggiunga il pubblico giusto al momento giusto, aumentando così le probabilità di successo della campagna di marketing.

L’analisi dei dati, infine, è un ulteriore aspetto da considerare quando un’azienda decide di investire in video marketing. Questa attività si traduce nel monitorare le performance dei video, analizzare le metriche di visualizzazione, il tasso di engagement e le conversioni. Si tratta di una fase fondamentale perché permette di capire cosa funziona, cosa non porta risultati e, quindi come migliorare le future campagne video in programma.