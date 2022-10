Tre artisti lucerini aprono una bottega in centro per dare spazio alle manifestazioni artistiche

Ci spostiamo ora a Lucera, dove in tempi di crisi c’è chi ha deciso di scommettere su se stesso e sul proprio talento e di dar vita a una nuova attività. Si tratta di tre giovani artisti lucerini che hanno aperto una bottega in centro, in cui le manifestazioni artistiche contemporanee possono trovare voce e visibilità. Ce ne parla nel servizio Nicola Saracino.