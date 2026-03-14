Sport Manfredonia

Trasferta impegnativa per i ragazzi della Tucson Angel Manfredonia

Redazione14 Marzo 2026
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🏀 21ª Giornata – Campionato DR1 Girone A

🔥 Tucson Angel Manfredonia vs Fortitudo Trani📅 Sabato 14 Marzo🕖 Ore 19:00📍 Tensiostatico di Trani

Trasferta impegnativa per i ragazzi della Tucson Angel Manfredonia nella 21ª giornata di campionato. Ad attenderci ci sarà una Fortitudo Trani in grande forma, squadra solida e in salute che sta attraversando un ottimo momento.

Servirà massima attenzione, concentrazione e intensità per tutti i 40 minuti per affrontare una gara che si preannuncia dura e combattuta.

I nostri ragazzi sono pronti a dare tutto sul campo per continuare il percorso in campionato. 💪Forza Tucson Angel! 🔵⚪

Redazione14 Marzo 2026
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