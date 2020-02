Tranciata in due la statua “del Viaggiatore” a Foggia, ancora ignote le cause

Nella scorsa notte la Statua del Viaggiatore, diventata in questi anni uno dei simboli del capoluogo della capitanata è stata rinvenuta tranciata in due parti. Ovviamente le forte raffiche di vento di questi giorni potrebbero aver distrutto l’opera, al momento non si scarta anche l’ipotesi “incivile”. L’amministrazione ha già dato disposizione al maestro dell’opera Scarinzi che prontamente provvederà a verificare la possibilità di un completo restauro. “Qualsiasi sia stata la causa faremo di tutto per far tornare ‘il Viaggiatore’ al suo posto”. Perché la nostra città non deve piegarsi né alla inciviltà dell’uomo né alla forza del vento“, dichiara l’amministrazione della città.

Foto e Fonte: Foggia Città Aperta

