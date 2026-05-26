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DISCIPLINE ORIENTALI UISP

Traguardo storico per il karate UISP Puglia: concluso a Manfredonia il percorso guidato dal Maestro Salvatore Brigida

Conclusa a Manfredonia domenica scorsa 24 maggio, con la prova finale, l’importante sessione formativa che ha decretato la nascita dei primi neo-giurati del settore karate UISP Puglia. I neo-giurati che hanno sostenuto e superato la prova sono: Vincenzo Pesante, Matteo Venturi, Jury Pacillo e Michele Brigida. Il successo di questo percorso è stato sancito dal Maestro Salvatore Brigida, responsabile regionale alla formazione di arbitri, giurati e presidenti di giuria. È stato proprio il Maestro Brigida, con la sua collaudata competenza, a tracciare le linee guida e supervisionare l’intero iter formativo dei candidati, portandoli con successo fino all’esame finale.

All’evento hanno preso parte anche il Maestro Vincenzo Brigida, responsabile del settore regionale UISP Puglia, il Maestro Luigi Carulli, responsabile della Discipline Orientali UISP Puglia, e Orazio Falcone, responsabile regionale dei Settori di Attività UISP, che hanno collaborato alla perfetta riuscita della giornata.

Il brillante risultato finale, dimostrato dai neo-ufficiali di gara davanti agli atleti, è il frutto diretto di un programma meticoloso, dettagliato e articolato, fortemente voluto e strutturato dal responsabile della formazione per garantire la massima conoscenza dei regolamenti nazionali UISP.

Un ringraziamento speciale va all’ASD Funakoshi dei maestri Brigida: grazie alla loro straordinaria professionalità, hanno confermato ancora una volta il proprio ruolo di pilastro fondamentale per lo sport e la formazione sul territorio.