Tragedia nel barese: donna incinta di 6 mesi e compagno perdono la vita nello scontro con un pulmino

Non ce l’hanno fatta Sara Turzo, 33enne incinta, e il compagno, inizialmente trasportato all’ospedale Di Venere di Bari ma dichiarato morto poche ore dopo. I due si erano recati in Puglia per un matrimonio, e al ritorno dal ricevimento si è consumata la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto intorno alle 3 sulla Statale 16, all’altezza di Mola di Bari.

La vettura delle due vittime è stata travolta e ribaltata da un minivan su cui viaggiavano 4 persone: oltre al conducente, infatti, vi erano a bordo una coppia ucraina e un bambino di 9 anni, trasferiti d’urgenza al Policlinico di Bari in codice rosso.

Tempestivo ma vano l’intervento di tre ambulanze del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, morta sul colpo. Le autorità sono ora al lavoro per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.