Tragedia e memoria: il ricordo di Beatrice Bellucci, 20 anni

Era una giovane promessa con un sorriso aperto verso il futuro, il tifo per la sua squadra del cuore e la voglia di costruirsi un cammino nel mondo del diritto. Beatrice Bellucci viveva all’Infernetto, Roma Sud, e studiava Giurisprudenza all’Università Roma Tre. Il venerdì sera del 24 ottobre 2025, tuttavia, quella speranza è stata spezzata: un impatto devastante su via Cristoforo Colombo l’ha portata via. La notizia ha scosso la città e lasciato un silenzio doloroso. Sul suo profilo Instagram comparivano immagini dai colori vivaci — vacanze in Sardegna, serate trascorse con un’amica, momenti all’Olimpico con il padre — e tutto sembrava parlare del domani, non del distacco.

Una vita spezzata nell’incidente sulla Colombo

La sera del 24 ottobre 2025, verso le ore 22, Beatrice era seduta sul sedile passeggero di una Mini Cooper guidata da un’amica. Stavano percorrendo via Cristoforo Colombo, nella zona che conduce verso l’EUR e il litorale di Ostia, quando si sono trovate al centro di un drammatico incidente: una BMW, che gli investigatori sospettano fosse in una gara clandestina ad elevata velocità, ha travolto la Mini, spingendola contro un albero sullo spartitraffico. Beatrice, 20 anni, è morta sul posto o poco dopo il ricovero. Gli altri occupanti dell’auto — due coetanei — sono rimasti gravemente feriti, mentre i giovani a bordo della BMW sono usciti dall’auto e la loro fuga è ancora oggetto di indagine. Le autorità stanno valutando l’ipotesi che l’incidente sia avvenuto nel corso di una competizione non autorizzata tra auto: un fenomeno che a Roma, secondo la denuncia dell’CODACONS, “coinvolge diverse aree della città”: da Ostia a Fiumicino. Beatrice, appassionata di pallavolo — aveva militato nelle giovanili del Roma Volley Club come opposta — e tifosa della AS Roma, aveva dedicato le sue domeniche allo stadio insieme al padre e aveva nel cuore quello che sembrava un domani ricco di promesse. Dopo l’annuncio del decesso, è cresciuto sui social il cordoglio: l’Università Roma Tre ha pubblicato un messaggio in cui «si unisce al dolore della famiglia e degli amici di Beatrice Bellucci». E la Roma Volley ha scritto: «La dirigenza … insieme a tutto lo staff … si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia Bellucci per la tragica scomparsa di Beatrice, ragazza cresciuta nel nostro settore giovanile, assurdamente uccisa nel drammatico incidente sulla Colombo». Quel venerdì sera – ricostruiscono le cronache – era iniziato come tanti altri per Beatrice: una cena, poi l’uscita con un’amica. Ma tutto è cambiato nel giro di attimi. L’intera vicenda ha riacceso la riflessione sulla sicurezza stradale e sulle corse clandestine: fenomeni che non sono rari nelle notti della Capitale e che spesso coinvolgono giovani. Il bilancio, purtroppo, si è fatto drammatico.

La memoria di una giovane vita e la chiamata al cambiamento



È difficile non pensare a ciò che avrebbe potuto essere: le aspirazioni accademiche di Beatrice, il sogno di diventare avvocato, la passione per lo sport e una vita davanti da vivere. Nel ricordo di chi l’ha conosciuta rimane l’immagine di una ragazza serena, con il sorriso e la curiosità per il mondo. E ora rimane il vuoto, la domanda silenziosa del “se” e del “perché”. La sua storia chiede, a chi legge, una riflessione: non solo sulla velocità e sull’imprudenza, ma sul valore della vita quotidiana, sui rapporti familiari e sulla responsabilità collettiva. Roma ha perso una delle sue giovani, e il dolore è anche monito. Che quel venerdì sera non resti solo una cronaca di un incidente, ma diventi un invito a prendersi cura, a rallentare, a rispettare il domani. A Beatrice va il nostro saluto affettuoso: che la sua breve ma luminosa presenza continui a risuonare come eco di ciò che è stato, e come seme di cambiamento per ciò che sarà.