Tradimento, ultima puntata: il finale sconvolgente stasera
Tradimento chiude stasera su Canale 5 con un finale drammatico. Tarik arrestato, Tolga muore, Guzide trova finalmente la serenità dopo un anno.
Stasera 28 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda l’ultima puntata di “Tradimento”, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano. La giudice Guzide affronta l’atto finale della sua odissea familiare.
Le indagini rivelano che l’ex marito Tarik è colpevole di omicidio, grazie a un video di sorveglianza. Ma il colpo di scena riguarda Tolga, che scopre di essere il vero padre di Can e rapisce il bambino. Nel tentativo di fuga, uno scontro con il padre Oltan porta alla sua morte. “Un colpo partito per errore chiude tragicamente la scena”.
Un anno dopo: la serenità ritrovata
L’epilogo porta avanti di un anno: Guzide vive un legame stabile con Sezai e la famiglia Yenersoy trova finalmente un equilibrio. Oylum aspetta il secondo figlio, mentre Öykü festeggia il secondo compleanno di Can. “Dopo una lunga odissea, Guzide può dirsi serena”, conclude la fiction.