Tracollo dell’estate? C’è una data

C’è una data che molti siti meteo indicano come probabile per il tracollo dell’estate in tutta Italia: 10 settembre.

Cosa succederà?

L’autunno si avvicina gradualmente all’Italia con due offensive: la prima, molto debole, che toccherà solo il nord tra oggi e giovedì 5 settembre, e la seconda, molto più incisiva tra domenica 8 e martedì 10 settembre, sempre che venga confermata dai modelli.

Previsto un deciso calo delle temperature anche sensibile, a partire dal nord e fenomeni abbondanti e a tratti anche violenti, soprattutto sul versante tirrenico ed sulla pianura Padana.

Ad oggi l’attendibilità di verifica della seconda offensiva è al 60%.