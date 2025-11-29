[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Totogiunta Decaro, ma il Presidente frena: “Non prima di Natale”

Partito il Totogiunta per Antonio Decaro, neo eletto presidente della Regione Puglia.

Nell’elenco ci sono 2 esterni, un uomo e una donna. 4 assessori andranno al Pd, ed uno a testa a M5S, alla civica di Decaro ed a Per la Puglia. L’ultimo assessorato, Decaro lo darà ad AVS che non ha superato lo sbarramento per entrare in Consiglio.

I favoriti

PD: Piemontese, Pentassuglia, Paulicelli, Capone, Vaccarella e Minerva

Lista civica Decaro: Starace

5 Stelle: Barone

Per Decaro: Leo, Ciliento

AVS: Maraschio.

Ma lo stesso Decaro, intervistato da La Stampa ha ammesso che: “Per la legge pugliese occorre scegliere gli assessori soltanto tra gli eletti in consiglio regionale, solo due possono essere esterni. Per cui devo aspettare la proclamazione degli eletti: non si è ancora espressa la commissione elettorale e già si comincia a parlare di ricorsi. Ci vorrà del tempo”, quindi “Finché non so chi sono gli eletti, e quali le competenze su cui posso contare, non posso decidere nulla. Non prima di Natale”.