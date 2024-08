TOTARO (M5S): “LO STALLO POLITICO INIZIALE HA PORTATO LA GIUNTA A RITARDARE ED ERRARE LA PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI”



L’ordine del giorno del secondo Consiglio comunale è noto a tutti e la posizione del Movimento 5 Stelle sui relativi temi è stata molto precisa.

La prima constatazione riguarda la disorganicità delle deleghe che si ripete anche nelle commissioni, fatta salva la disponibilità alle modifiche, da parte della maggioranza nella capigruppo. L’assenza di ordine tra le deleghe, come anticipato, potrebbe generare stalli per le analisi e risoluzione di casi problematici concreti che riguardano lo sviluppo della nostra città.

La logica della disorganicità si ripete anche sulla variazione di bilancio, necessaria alla programmazione del cartellone estivo.

Fermo restando il profondo ringraziamento agli operatori del settore che rendono viva la nostra difficile città, è necessario ribadire i motivi del nostro voto contrario.

In primis, è evidente a tutti il poco tempo a disposizione citato dall’assessore al turismo, ma ancora più evidente è la sua esponenziale riduzione a causa dello stallo politico iniziale sulla formazione della giunta. Questo ha generato ripercussioni sulla qualità dell’organizzazione e sulla possibilità di godimento degli eventi da parte dei cittadini e turisti.

Inoltre ne deriva una mancata completezza e/o correttezza delle procedure propedeutiche alla programmazione degli eventi estivi. Questa, unita alla poca completezza e/o trasparenza di alcuni atti, ci ha portato a consolidare il nostro pensiero sul voto contrario.

Per ultimo, ma non per importanza, le variazioni hanno interessato settori cruciali per la nostra comunità, uno tra tanti, a titolo di esempio è il verde pubblico. Sorge spontaneo chiedersi se questo sia l’intervento più utile ed efficiente in termini di impatto positivo economico e turistico. Inoltre siamo certi che non si possa più agire basandosi sulla sensazione che si stia agendo nella maniera più efficiente per la città ed i cittadini. Dunque, chiediamo una programmazione ed allocazione delle risorse più precisa, con il supporto di un metodo scientifico che ci permetta di rendicontare il ritorno su ogni euro speso (pratica già adottate in molteplici comuni).

Pur riconoscendo gli sforzi fatti dalla giunta, pur ammettendo la disponibilità della stessa nella programmazione degli eventi, pur apprezzando il coinvolgimento delle realtà e dei talenti locali, i fatti sopra riportati ci hanno portato a votare non favorevolmente.

L’auspicio è che quanto accaduto non si ripeta e che la città possa crescere sempre più per eventi e bellezza, come sta facendo. Pertanto chiediamo al Sindaco e alla giunta di pianificare fin da ora gli eventi utili alla valorizzazione delle ricchezze di Manfredonia e allo sviluppo del turismo sostenibile.

Il Movimento 5 Stelle Manfredonia e il suo Consigliere Totaro augurano buona festa patronale a tutti i cittadini.

Gianluca Totaro – Movimento 5 Stelle