“Totale mancanza di visione dell’Amministrazione di Monte Sant’Angelo”

RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE QUESTION TIME

Durante la seduta di Question Time di mercoledì 29 maggio scorso il Gruppo Consiliare “A Monte” abbiamo interrogato l’Amministrazione Comunale su alcune situazioni che coinvolgono la nostra città, compromettendo lo sviluppo e il benessere dei cittadini, in particolare di coloro che ogni giorno si sforzano per migliorarla e renderla attrattiva per i turisti.

In primo luogo, abbiamo chiesto alla Giunta il motivo per cui è stato revocato l’affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile (GAC) all’Associazione San Michele Arcangelo e perché non è stato consentito a quest’ultima di continuare a gestirlo in attesa di un nuovo appalto. A nostro avviso, così facendo, tra le altre cose, l’Amministrazione non solo impedisce alle Associazioni di Monte Sant’Angelo di portare avanti progetti degni di nota ma limita anche il sereno e proficuo svolgimento delle attività all’interno dei luoghi di aggregazione e dei beni culturali di Monte Sant’Angelo. Difatti la precarietà in cui versano molti volontari appartenenti a diverse associazioni non consente loro di programmare nel medio e lungo termine impedendogli così di lavorare con professionalità.

Sempre riferendoci agli eventi culturali, abbiamo chiesto di conoscere quale luogo sia stato dedicato ai dipinti donati dal Sig. Bartolomeo Campanile, acquisiti al patrimonio dell’Ente, e se sia possibile visitarne una mostra.

Tra le altre cose, abbiamo espresso perplessità circa le modalità di versamento della tassa di soggiorno, modalità che non sono state ancora definite, e abbiano rappresentato all’Amministrazione il nostro disappunto sulla consegna dei sacchetti per la spazzatura, tanto che diversi cittadini hanno preferito non ritirarli affatto, visto l’esiguo numero!

Infine, abbiamo chiesto all’Assessora ai Servizi sociali, con riguardo al Tavolo dei giovani, quali progetti intenda finanziare vista la necessità di andare incontro alla dilagante emergenza educativa e al grido di aiuto dei ragazzi e delle ragazze che hanno sempre più bisogno di trovare la propria strada.

Sottolineiamo ancora una volta, tuttavia, la mancanza di visione di questa Amministrazione che il più delle volte si è dimostrata incapace di programmare.

In questo modo non stanno sicuramente dando l’idea di una città turistica e aperta al mondo e, come ogni volta, cadono nell’effimero!

(Fonte: Gruppo Consiliare A MONTE – Monte Sant’Angelo)