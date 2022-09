Torta ricotta e pere: ingredienti e preparazione da seguire

Uno dei dolci più importanti e gustosi che possano essere assaggiati da parte degli amanti del dolce, è sicuramente la torta ricotta e pera, un dolce particolarmente famoso e originario della Costiera Amalfitana. Si tratta di un dolce sicuramente ricco di un incredibile gusto e di un valore che per tantissime persone è insito all’interno della ricotta e della sua qualità, oltre che nel dolce gusto delle pere. Ovviamente, non si tratta di un dolce molto semplice da realizzare, dal momento che prevede una ricetta che, per tantissime persone, potrebbe essere complessa da seguire passo dopo passo. Tuttavia, se si seguono i passaggi in modo efficace si riuscirà a comprendere, in modo esaustivo, quale sia la ricetta classica della torta ricotta e pere, particolarmente cercata online insieme a tante altre intenzioni di ricerca, tra cui spiccano anche quelle relative ai migliori bonus casino senza deposito. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di come fare la torta ricotta e pera relativamente agli ingredienti di cui servirsi e alla preparazione da seguire.

Ingredienti da utilizzare per preparare la torta ricotta e pera

Prima cosa che c’è da sapere a proposito di come preparare la torta ricotta e pera è relativa agli ingredienti che dovranno essere utilizzati. Di seguito sono indicati gli ingredienti che occorrono:

PER IL BISCOTTO:

140 g di farina di nocciole

100 g di zucchero semolato

80 g di burro fuso

50 g di farina 00

4 uova a temperatura ambiente

1 cucchiaino di lievito per dolci

PER IL RIPIENO:

400 g di panna fresca

350 g di ricotta di pecora

300 g di pere

150 g di zucchero semolato

15 g di distillato di pere

5 g di amido di mais

il succo di 1/2 limone

1/2 bacca di vaniglia

1 noce di burro

Preparazione della torta ricotta e pera

A questo punto, dopo aver preso in considerazione quali siano gli ingredienti per preparare la torta ricotta e pera, si può procedere con il processo di preparazione da seguire. Per prima cosa bisognerà utilizzare una ciotola all’interno della quale montare le uova con zucchero semolato, compiendo questo processo per circa 15 minuti e servendosi di una frusta elettrica o di una planetaria. Bisognerà interrompere il proprio processo quando il composto apparirà particolarmente gonfio e spumoso. A questo punto, sarà necessario amalgamare il tutto con farina di nocciole, farina 00 e lievito setacciato. Dopo aver compiuto questo processo, bisognerà incorporare anche il burro fuso in modo molto delicato e mescolando dal basso verso l’alto. Poi, sarà necessario dividere il composto a metà in modo da distribuirlo in due stampi differenti a cerniera da circa 24 cm di diametro. I due dischi dovranno essere cotti in forno già caldo per 15 minuti a 180°, per poi essere lasciati a raffreddare dopo essere stati sfornati.

Intanto, bisognerà tagliare per bene le pere sbucciandole e privandole dei torsoli, tagliandole a cubetti di 1 cm. Le pere dovranno essere cotte in una casseruola insieme a 50 grammi di zucchero semolato, noce di burro e succo di limone filtrato. Dopo che le stesse avranno rilasciato il loro succo, sarà necessario aggiungere l’amido di mais per poi lasciare addensare trasferendo in una ciotola e lasciando raffreddare. All’interno di un’altra ciotola sarà necessario iniziare a lavorare la ricotta con il restante quantitativo di zucchero e i semi di vaniglia per circa 5 minuti. All’interno di un secondo contenitore, invece, bisognerà inserire la panna da montare. Dopo aver montato la panna, questa stessa dovrà essere incorporata all’interno del composto con ricotta e zucchero, mescolando ancora una volta dal basso verso l’alto, per poi riporre in frigorifero.

Per creare la base di ricotta che dovrà essere inserita all’interno del biscotto, bisognerà servirsi di un anello da pasticceria di circa 22 cm, in modo da tenere la forma compatta. In alternativa ci si può servire anche del bordo di una tortiera a cerchio apribile delle stesse misure. Il composto di ricotta, panna e pere dovrà essere versato all’interno di uno stampo per poi essere livellato con una spatola da pasticceria e coperto con il disco di biscotto ottenuto precedentemente con le nocciole. La torta ricotta e bene dovrà essere lasciata in congelatore per un’ora, poi per sei ore all’interno del frigorifero.