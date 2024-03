Torremaggiore festeggia ed onora la Madre Celeste; devozione cittadina per la Madonna SS della Fontana

Veglia con il suo manto di stelle la Regina della pace e dell’amore, la Madonna SS della Fontana di Torremaggiore.



Nel suo Santuario dall’antico splendore, la Madre Celeste continua ad accogliere tutti coloro che ripongono la propria anima nel suo sguardo divino colmo di serenità e di speranza.



Anche la gioia di poterla onorare, festeggiare ed ammirare mentre percorre le vie ed i rioni accompagna con ardore i cittadini di Torremaggiore che, uniti e sotto l’egida del divino manto di stelle, ogni anno si impegnano per far sì che la propria Madre Celeste possa, anche passando semplicemente sotto una finestra, portare conforto e colorare con la speranza la vita di ognuno.



E la festa cittadina diventa così gioia per le strade e per i turisti.



È una festa che nasce da dentro ed il cui valore religioso va oltre e prescinde da ogni aspettativa che non sia legata indissolubilmente alla presenza della Divina Madre.



Anche quest’anno il programma organizzato dal Comitato Festa, con Presidente Matteo CALABRESE, prevede solenni festeggiamenti che inizieranno domenica 31 marzo con la Intronizzazione del venerato Simulacro di Maria SS della Fontana in Chiesa.



I festeggiamenti proseguiranno fino a giovedì 4 aprile, e si concluderanno attraverso un grande spettacolo con protagonista l’artista Francesco CICCHELLA, al quale seguirà un maestoso spettacolo pirotecnico.



Non mancheranno momenti liturgici, culturali e ludici, come lo spettacolo con il DJ set del “Samsara on Tour”, ed eventi organizzati grazie all’apporto di numerosi sponsor e degli stessi cittadini che si ringraziano tutti sentitamente.



Un plauso infine, a tutti coloro che vorranno rendersi partecipi intervenendo nei giorni di Festa attraverso la propria presenza e, soprattutto, onore all’operato del Comitato ed al suo Presidente, Matteo CALABRESE, concludendo con la sua testimonianza:

“Un ringraziamento in particolare al Parroco Don Francesco De Vita per la proficua collaborazione, ed a tutti, cittadine e cittadini di Torremaggioresi.



La cortesia ed il sorriso con cui siamo stati accolti nelle case sono stati uno stimolo costante per il lavoro che ci ha visti impegnati.



Un sentimento di gratitudine è da porgersi all’Amministrazione Comunale, all’Arma dei Carabinieri, a tutte le Forze dell’Ordine, ed agli operatori commerciali che hanno fortemente contribuito attraverso sponsorizzazioni e relativo sostegno economico.



Infine un affettuoso abbraccio agli amici e componenti del Comitato che si sono impegnati senza risparmiare tempo ed energie.

Sempre e solo VIVA MARIA SS. DELLA FONTANA!”.

Si allega il programma dettagliato della Festa della Madonna SS della Fontana.

DOMENICA 31 MARZO

ORE 12:00 Spari di mortaretti “Diana”.

Intronizzazione del venerato Simulacro di Maria SS della Fontana in Chiesa con addobbi realizzati dalla ditta Fantetti Luigi ed offerti dai Fratelli Calabrese.

ORE 19:00 Santa Messa.

ORE 19:30 Deposizione della Corona d’alloro al Monumento dei Caduti a cura del Comitato Festa, in onore dei Caduti di Tutte le Guerre.

ORE 19:45 Accensione luminarie della Ditta Carbone di San Severo su Corso G. Matteotti offerte dalla ditta

Enoagrimm di San Severo.

ORE 20:00 Gran Concerto di Pasqua in Piazza Incoronazione con il complesso lirico-sinfonico Costanzo Marino Città di Torremaggiore e i Tre tenori Marco Ferrante, Alessandro Fortunato e Stefano Sorrentino, diretto dal M° Antonello Ciccone (in caso di avverse condizioni meteo, il concerto si terrà presso l’Auditorium San Giovanni Bosco) offerto dai Fratelli Calabrese.

ORE 21:30 spettacolo musicale “Made in Italy” su Corso Matteotti a cura del Bar Corso 98 in collaborazione con il Comitato Festa.

LUNEDI’ 1 APRILE

ORE 8:00/12:00 Spari di mortaretti “Diana”.

ORE 18:00 Giro per le vie cittadine del Complesso bandistico “Costanzo Marino” Città di Torremaggiore,

diretto dal M° Antonello Ciccone.

ORE 18:30 Santa Messa presieduta da S.E. Rev.mo Mons. Giuseppe Mengoli Vescovo di San Severo.

ORE 20:00 Benedizione degli automezzi su via della Costituente, nei pressi del Santuario.

ORE 21:30 Al rientro del Simulacro, evento pirotecnico offerto dalla Coop. Autotrasporti Fontana eseguito dalla ditta Nuova Pirodaunia di Michele Altrui.

ORE 22:00 Spettacolo Musicale “Gianni Celeste in concerto” offerto da Salvatore Antonio & Figli, in collaborazione con il Comitato Festa.

MARTEDI’ 2 APRILE

ORE 8:00 Spari di mortaretti “Diana”.

0RE 9:30 Processione del Venerato simulacro di Maria SS. della Fontana per le vie cittadine seguita dai

complessi bandistici “Città di Conversano” e “Costanzo Marino” di Torremaggiore. All’uscita dal santuario,

la Beata Vergine verrà accolta dal suono delle chiarine dell’APS Sbandieratori e Musici Florentinum di Torremaggiore.

ORE 17:00 Al rientro del simulacro in Chiesa, giochi di luce, fuochi pirotecnici eseguiti dalla ditta Nuova Pirodaunia di Michele Altrui offerto da Palm Beach Ricevimenti, Edil Di Ianni Vincenzo Costruzioni e dall’Ing. Michele Di Ianni in collaborazione con il Comitato Festa.

ORE 19,30 Esibizione in Orchestra del Gran Concerto bandistico “Città di Conversano “diretto dal M° Susanna Pescetti in piazza Incoronazione (in caso di avverse condizioni meteo, il concerto si terrà presso

l’Auditorium San Giovanni Bosco).

ORE 22:00 Grandioso spettacolo delle Fontane Danzanti della ditta “Dominici’s”, offerto dalla Renewable Consulting in Via Don Tommaso Leccisotti (nei pressi di Rubino Petroli).

ORE 23:00 Spettacolo di batteria alla sanseverese lungo via Pier Gobetti, partendo da Corso Matteotti sino a Via Don Tommaso Leccisotti eseguito dalla ditta Nuova Pirodaunia di Michele Altrui a cura del Comitato Festa.

ORE 23.30 circa in Corso Italia “Dj Set” a cura del Plaza Cafè in collaborazione con il Comitato Festa.

MERCOLEDI’ 3 APRILE

ORE 8:00 Spari di mortaretti “Diana”.

ORE 11:00 Processione del Venerato simulacro di Maria SS. della Fontana per le vie cittadine seguita dal complesso bandistico “Costanzo Marino” Città di Torremaggiore.

ORE 17:30 circa al passaggio del venerato Simulacro di Maria SS. Della Fontana in Via Sartorio alla c.da Pacicco, zona Spirito Santo si terrà uno spettacolo pirotecnico aereo diurno eseguito dalla Ditta Nuova Pirodaunia di Michele Altrui a cura del Comitato Festa.

ORE 20:30 Piazza Incoronazione. Al rientro del Venerato Simulacro in Chiesa, giochi di luce e fuochi pirotecnici con la partecipazione di Tina De Luca (soprano) e del M° Felice Iafisco (keyboards) a cura del

comitato festa. Seguirà batteria sanseverese eseguita dalla ditta Nuova Pirodaunia di Michele Altrui offerta

da Palm Beach Ricevimenti, Edil Di Ianni Vincenzo Costruzioni e dall’Ing. Michele Di Ianni in collaborazione con il Comitato Festa.

ORE 21:30 in Corso Matteotti in prossimità di Piazza Incoronazione DJ set “Samsara on Tour” a cura del Comitato Festa in collaborazione con il Caffe’ della Fontana.

ORE 23:30 Esibizione di fuochi pirotecnici in Contrada Pacicco, zona Spirito Santo, in via Sartorio eseguita dalla Ditta Pirotecnica San Pio di Michele Presutto e Vladimiro Florio a cura del Comitato Festa.

ORE 23:50 Al termine dello spettacolo pirotecnico, riprenderà il DJ set del “Samsara on Tour”.

GIOVEDI’ 4 APRILE

ORE 8:00: Spari di mortaretti “Diana”.

ORE 21:00 FRANCESCO CICCHELLA Show e a seguire Radio Live show con Mauro dal Sogno, Steven Sale e le bellissime radioline.

A chiusura serata e delle festività alle ore 23:50 circa, in C.da Pacicco zona Spirito Santo, Via Sartorio, fuochi pirotecnici a cura del Comitato Festa e maestosa batteria alla bolognese organizzata da Matteo Liemonte, Michele Vainella, Mauro del Priore, Gianluca Pagliaro in collaborazione con tutti gli sponsor, eseguiti dalla ditta Nuova Pirodaunia di Michele Altrui.