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Torre di Montecorvino in sicurezza, iniziati i lavori per lo storico sito

Posta al centro di un importantissimo sito archeologico, è un simbolo culturale dei Monti Dauni

Gli interventi gestiti dalla Soprintendenza saranno illustrati lunedì 11 maggio a Pietramontecorvino

Un’azione che mette insieme tre paesi: Pietramontecorvino, Motta Montecorvino e Volturino

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza antisismica per la Torre di Montecorvino, nell’area dell’antico sito archeologico sui Monti Dauni. Sono stati superati i problemi che derivavano dalla sua particolare collocazione. L’antica costruzione, infatti, insiste sul territorio comunale di Volturino, ma su terreni appartenenti a privati cittadini di Motta Montecorvino. La Torre, inoltre, sta particolarmente a cuore agli abitanti di Pietramontecorvino (che dal sito dista appena 6 chilometri), perché meta e simbolo dell’antica tradizione del pellegrinaggio-processione che ogni anno, il 16 maggio, i petraioli dedicano al loro patrono, Sant’Alberto Normanno. Gli interventi preparatori per i lavori di messa in sicurezza sono già iniziati, grazie all’ottenimento del comodato d’uso gratuito della Torre e di parte dell’area interessata da parte dei proprietari dei terreni.

LA TORRE RESILIENTE. Il progetto della messa in sicurezza, nato nel 2024 da sopralluogo della soprintendente Anita Guarnieri in seguito a un’iniziativa della Settimana Identitaria che la vide intervenire come ospite del Comune di Pietramontecorvino, riveste un’importanza storica: la Torre di Montecorvino, infatti, con l’ultimazione dei lavori prevista entro l’estate, sarà rinforzata, messa al riparo da eventuali e ulteriori crolli, simbolo di resilienza ed emblema storico di un intero territorio posto al centro del triangolo di tre paesi: Pietramontecorvino, Volturino e Motta Montecorvino. La torre, testimonianza di architettura militare medievale della Capitanata, si presenta in parte crollata. I lavori sono finalizzati alla tutela e al consolidamento del monumento, preservandone l’autenticità e la sua dignità di rudere, e sono finanziati nell’ambito del PNRR, Missione 1, componente 3, “Misura 2: Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale, Linea d’azione 1 – Sicurezza sismica nei luoghi di culto torri/campanili”.

IL CONVEGNO. Gli interventi di sicurezza saranno illustrati lunedì 11 maggio, alle ore 10.30, nel Palazzo Ducale di Pietramontecorvino, nell’ambito dell’edizione 2026 della Settimana Identitaria. Saranno i saluti istituzionali di Domenico Alfonso Zuppa, Giovanna Santacroce e Domenico Iavagnilio – sindaci di Pietramontecorvino, Volturino e Motta Montecorvino – ad aprire il convegno. Parteciperanno come relatori la Soprintendente Arch. Anita Guarnieri, Responsabile Unico del Progetto, le funzionarie Arch. Federica Alberga, Progettista e Direttrice dei Lavori e la Dott.ssa Donatella Pian, coordinatrice scientifica del progetto, insieme al gruppo di progettazione coordinato dall’Ing. Michele Vitti.