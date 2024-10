Torneo di calcio, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia si dissocia dall’accaduto

In riferimento alla diffusione della notizia apparsa sui mass media delle sanzioni inflitte all’Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Foggia, per i fatti accaduti nel mese di giugno a Grosseto nel torneo

di calcio di classificazione alla fase finale nell’ambito delle attività sportive associate al Congresso

Nazionale degli Ingegneri, che si è tenuto nelle giornate dal 2 al 4 ottobre 2024 a Siena, il Presidente

ing. Stefano Torraco puntualizza che il Consiglio Territoriale della Provincia di Foggia, si è già

dissociato dall’accaduto non appena ha appreso la notizia delle sanzioni inflitte il 28 agosto 2024,

tant’è che ha deliberato nel Consiglio del 18 settembre 2024, la trasmissione degli atti, per il

responsabile della squadra delegato del Consiglio e per tutti i giocatori partecipanti al torneo, al

Consiglio Territoriale di Disciplina, per competenza.



Informato il presidente nazionale ing. Perrini di tali determinazioni deliberate dal Consiglio, lo stesso

ha manifestato apprezzamento per tale decisione adottata, in modo così celere e deciso.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia



Ing. Stefano Torraco