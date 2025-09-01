[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👉🏼 TORNANO I TEMPORALI SULLA PUGLIA SETTENTRIONALE

⛈️ Dal pomeriggio di martedì 2 settembre tornano i temporali su Tavoliere, Gargano e nord Barese. Fenomeni come sempre localizzati e irregolari, che potranno risultare intensi anche se di veloce passaggio. Esclusi i settori salentini, infatti le piogge saranno localizzare da Bari in su. La mappa riporta gli accumuli previsti fino alla notte di mercoledì.

