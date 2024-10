Torna Peaky Blinders, la foto ufficiale, ecco quando

Buone notizie per tutti i fan Peaky Blinders! Tommy Shelby è tornato. Cillian Murphy l’attore premio oscar ha pubblicato sui social una foto sul set del sequel della fortunata serie di Netflix. E’ da 3 anni che sono terminate le riprese della serie della famiglia di Birmingham ed i fan sperano in un ritorno sullo schermo. Ora arrivano le prime indiscrezioni, sono ricominciate le riprese. Questa volta non però per una nuova stagione su Netflix ma per un film che dovrebbe concludere la serie.

Netflix ha pubblicato una foto di Cillian Murphy con indosso gli iconici abiti del suo Thomas Shelby annunciando il via alle riprese del film di Peaky Blinders. Nell’altra immagine anche il creatore della serie Steven Knight. Una delle serie più attese sta per tornare.

Quando torna Peaky Blinders?

I numerosissimi fan dei Peaky Blinders fremono per rivedere Tommy Shelby e la sua famiglia sullo schermo, ma quando dovremo attendere per tornare dalle parti di Birmingham. Secondo i rumors il ritorno su Netflix è previsto per il prossimo autunno 2025 o al massimo nella prima parte del 2026. Non è escluso un doppio appuntamento, come spesso fa Netflix con le serie più amate.