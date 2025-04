[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna “Michael”, il Festival del patrimonio: dal 7 al 10 maggio l’ottava edizione

Torna a Monte Sant’Angelo, la Città di San Michele Arcangelo, Michael, il Festival del patrimonio. L’ottava edizione del festival internazionale si terrà dal 7 al 10 maggio nell’anno speciale del Giubileo 2025. “La speranza dei pellegrini” il tema scelto. Attività esperienziali, concerti, proi

ezioni, laboratori, mostre tra le attività in programma. A breve il programma completo.

Michael è un progetto/evento, un Festival culturale che celebra la figura dell’Arcangelo Michele nel mondo e i due Siti UNESCO di Monte Sant’Angelo (le tracce longobarde nel Santuario di San Michele dal 2011 nel sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” e le faggete vetuste della Foresta Umbra dal 2017 nel bene transnazionale “Antiche faggete primordiali d’Europa”).

Si celebra a maggio in quanto, secondo la tradizione, fu proprio l’8 maggio il giorno in cui l’Arcangelo, alla metà del VII secolo, assicurò ai Longobardi la vittoria sui Bizantini. I Longobardi fecero della Grotta dell’Arcangelo sul Monte Gargano il loro Santuario nazionale e di San Michele il loro protettore. Le tracce longobarde (strutture, ambienti, iscrizioni) sono ancora oggi conservate al di sotto della Grotta, nel Santuario Altomedievale, nella Galleria Longobarda che ospita il Museo lapidario dei Musei TECUM (Tesori del culto micaelico).

Nell’ambito del Festival sono state create o rafforzate importanti reti nazionali ed internazionali: con la rete europea della Via Micaelica (ospitando l’assemblea europea nel 2024, anno di Monte Sant’Angelo Capitale della cultura di Puglia), con Santiago di Compostela, con i Siti Unesco di Puglia e Basilicata (Andria, Alberobello e Matera), con i grandi Santuari di Puglia (San Giovanni Rotondo e Bari), con il coordinamento della Puglia dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, con la Sacra di San Michele in Piemonte ed è stato realizzato il gemellaggio internazionale con l’Abbazia francese di Mont Saint-Michel. L’edizione 2022 è stata dedicata alla “pace e la comprensione tra le nazioni” e nell’immagine ufficiale dell’evento è stato scelto proprio il San Michele presente nello stemma della città di Kiev e protettore dell’Ucraina.

Negli anni, il Festival ha ospitato i concerti del Premio Oscar Nicola Piovani, di Sergio Cammariere, di Antonella Ruggiero, di Fabio Concato, il progetto internazionale “Global angel wings project” di Colette Miller con le ali giganti disegnate nel cuore del centro storico, il musical “San Michele, l’Angelo dell’Apocalisse”, la mostra “Angeli” tra Monte Sant’Angelo e Castel Sant’Angelo a Roma, lo spettacolo itinerante con gli “Angeli, bianche statue viventi”, lo spettacolo “Il volo dell’Arcangelo” con la danza aerea, la Longobard experience con gli influencer di IgersItalia, il video/documentario “Con i miei occhi” (lo spot della città raccontato dai ragazzi), l’opera lirica dedicata all’Arcangelo del fisarmonicista Peppino Principe, mostre, incontri, presentazioni, convegni, conferenze, proiezioni ed eventi collaterali (laboratori didattici, degustazioni, visite guidate, escursioni).

Importanti le sezioni dedicata alla legalità (con vari appuntamenti, tra cui l’assemblea nazionale di Avviso Pubblico – Associazione nazionale Enti locali e regioni contro mafie e corruzione – che ha portato nel 2022 alla presentazione del “Manifesto di Monte Sant’Angelo – La cultura come antidoto alle mafie”), alla promozione turistica con BTM (Business tourism management – Evento che ha promosso l’incontro tra domanda e offerta e la partecipazione di buyers nazionali ed internazionali), alla tradizione con la “Festa di San Michele di maggio”.

Un festival di produzione. Sono stati prodotti, gli anni: i reading teatrali che hanno raccontato la figura dell’Arcangelo (“Sulle orme dei pellegrini di San Michele” di Rhymers club e “Il cammino di Michael. In viaggio tra racconti, musica, cibo” di Peppe Totaro e Luciano Castelluccia), la co-produzione di “Arcangeli”, tableau vivant di Teatri35 e la produzione “Sulle orme del sacro” di Rione Junno con i poeti Raffaele Niro e Davide Rondoni, il documentario “La misura dei sogni” con Mònde, la Festa del cinema sui cammini.

Michael, inoltre, è un progetto/evento che mira ad unire i 7 grandi centri micaelici (dall’Irlanda alla Gran Bretagna, passando per la Francia, l’Italia, la Grecia per arrivare fino in Israele) e nasce per richiedere il riconoscimento della Via Micaelica come itinerario culturale al Consiglio d’Europa.

Diverse le sezioni del Festival: Michael e la LEGALITÀ, Michael e la STORIA, Michael e la CITTÀ DEI DUE SITI UNESCO, patrimONio.

Il Festival, ideato e organizzato dal Comune di Monte Sant’Angelo, è sostenuto dalla Regione Puglia grazie agli “Interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in Puglia” – L.R. n. 35/2020 art. 17 e gode del patrocinio dell’Arcidiocesi e del Santuario.

#Michael2025 #LaCittàdeidueSitiUNESCO

www.festivalmichael.it