Torna l’incubo Energas, La Marca: “Manfredonia ribadisce il suo no”

Il dossier Energas, come in un brutto incubo, continua ancora a tener banco. Il Consiglio di Stato, proprio in questi giorni, ha rigettato l’appello presentato dal Comune di Manfredonia, insieme a LIPU e tante altre associazioni, contro il parere favorevole di Valutazione di Impatto ambientale, rilasciato dalla Regione Puglia al progetto di realizzazione del mega deposito europeo di Gas Gpl in Località Santo Spiriticchio, zona tutelata SIC-ZPS, sita nel Comune di Manfredonia.

Dopo il parere favorevole di Ministero dello Sviluppo Economico, a cui è seguita l’opposizione della Regione Puglia, che ha voluto recepire il grido della cittadinanza che si era espressa in un referendum consultivo cittadino che aveva bocciato il progetto con quasi il 96% dei cittadini contrari, ora la procedura è sul tavolo del Consiglio dei Ministri che dovrà esprimersi politicamente, con una decisione netta favorevole o sfavorevole, sull’istallazione del deposito.

Tutte le forze politiche di Manfredonia hanno sempre contrastato la realizzazione di questo deposito. Il progetto, considerato da molti esperti datato e poco utile per lo sviluppo economico e occupazionale della comunità, è totalmente in contrasto con le priorità di sviluppo della nostra Manfredonia.

Per questo motivo, convocherò con urgenza tutte le forze politiche di Manfredonia e i parlamentari del nostro territorio. Maggioranza e minoranza dovranno costruire assieme un’azione politica forte, che abbia l’effetto immediato di orientare la scelta del Governo nazionale. Il Governo di Giorgia Meloni non può ignorare la voce e la decisione dei cittadini di Manfredonia. La nostra città, che ha già tanto sofferto per scelte non in linea con la sua natura, merita un altro sviluppo, un’altra possibilità di futuro.

Il nostro “no” a Energas non può essere ignorato. Sarà mio compito coinvolgere tutta la città per impedire che questo progetto venga realizzato.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia