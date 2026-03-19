Meteo
Torna la neve in provincia di Foggia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Torna la neve in provincia di Foggia
A causa delle precipitazioni a carattere nevoso registrate nelle ultime ore, si è reso necessario un intervento immediato da parte della ditta ATI Neve per operazioni di spargimento sale lungo i seguenti tratti di strade provinciali:
-SP 136bis (Monteleone – Anzano)
-SP 136 dir (km 0+000 – Deliceto)
-SP 138 (Panni – limitoni)
L’intervento è finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione e la percorribilità delle arterie interessate.
Le condizioni meteo risultano in progressivo miglioramento nel corso della giornata, con attenuazione dei fenomeni e schiarite diffuse.
Si raccomanda comunque la massima prudenza negli spostamenti