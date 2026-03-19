Meteo

Torna la neve in provincia di Foggia

Redazione19 Marzo 2026
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Torna la neve in provincia di Foggia

A causa delle precipitazioni a carattere nevoso registrate nelle ultime ore, si è reso necessario un intervento immediato da parte della ditta ATI Neve per operazioni di spargimento sale lungo i seguenti tratti di strade provinciali:

-SP 136bis (Monteleone – Anzano)

-SP 136 dir (km 0+000 – Deliceto)

-SP 138 (Panni – limitoni)

L’intervento è finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione e la percorribilità delle arterie interessate.

Le condizioni meteo risultano in progressivo miglioramento nel corso della giornata, con attenuazione dei fenomeni e schiarite diffuse.

Si raccomanda comunque la massima prudenza negli spostamenti

Redazione19 Marzo 2026
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