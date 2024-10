Torna la Festa de l’Unità di Foggia il 4-5 e 6 ottobre tre giorni di eventi e dibattiti

FOGGIA – Il 4-5 e il 6 ottobre, torna la Festa de L’Unità di Foggia. Per tre giorni, nell’area pedonale in prossimità di Piazza Umberto Giordano, la Comunità cittadina del Partito Democratico si farà promotrice di dibattiti, momenti d’incontro e confronto con associazioni e cittadinanza, occasioni di approfondimento delle questioni più importanti che caratterizzano il presente e da cui dipendono il futuro del capoluogo e dell’intero Paese.

Saranno tre, in particolare, i focus attorno ai quali si svilupperà il dibattito, dalla dimensione cittadina a quella regionale e nazionale. La Festa de L’Unità, infatti, segna l’inizio di una fase molto importante per il governo cittadino di Foggia, all’interno del quale il Partito Democratico ha un ruolo centrale e condivide l’impegno per il rilancio della città con tutte le forze politiche del campo largo che sostengono l’azione della sindaca Maria Aida Episcopo.

Per quanto riguarda la dimensione regionale, invece, l’orizzonte porta verso le elezioni per l’appuntamento elettorale che, tra un anno, porterà all’elezione del prossimo presidente della Regione Puglia e al rinnovamento del Consiglio regionale.

Sono diverse anche le questioni nazionali che saranno discusse, prima tra tutte la sfida referendaria per abrogare la legge sull’autonomia differenziata, che spacca l’Italia e penalizza drammaticamente le regioni del Sud.

Tra gli ospiti dei dibattiti in programma, ci saranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vicepresidente regionale Raffaele Piemontese, il capogruppo del Partito Democratico al Senato Francesco Boccia, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, gli amministratori comunali.